Глава НАСА эмоционально отреагировал на аварию "Союза"

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Глава НАСА Джим Брайденстайн эмоционально отреагировал на вопросы журналистов об аварии ракеты-носителя "Союз".
Брайденстайн отметил, что авария не повлияет на дальнейшее сотрудничество НАСА и "Роскосмоса".
"Я горд нашим астронавтом Ником Кейгом и его женой Кейти <…> Как и все наши астронавты, Ник пять лет учил русский, чтобы поучаствовать в этом запуске. Это была его первая поездка на МКС. И я уверен, что он разочарован", — рассказал он.
Овчинина глава НАСА также назвал героем. Он отметил, что оба космонавта повели себя в высшей степени профессионально.
"Какое-то время мы не знали, что с ними происходит", — произнес он, едва сдерживая эмоции.
Брайденстайн добавил, что был потрясен высочайшим качеством работы огромной команды в момент аварии. Действия российских коллег из "Роскосмоса" он также оценил высоко.
"Их команда работала бок о бок с нашей <…> Это было впечатляюще. Вместе наши народы могут сделать больше, чем по отдельности", — заявил он.
Пользователи YouTube поддержали позицию Брайденстайна.
"Его эмоциональная реакция понятна и естественна", — написал Thomas Akerberg.
"Я просто не понимаю, почему мы не можем поладить. Надо отдать должное русским <…> Почему бы нашим странам не сотрудничать мирно и со взаимным уважением", — добавил Apocraphon tripp.
"Забота о членах команды и их состоянии — редкое качество для руководителей коммерческих или государственных организаций", — отметил Woritse.
Авария ракеты-носителя "Союз"
По предварительным данным, авария "Союза" произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, ранее рассказали источники РИА Новости.
Ранее Брайденстайн также подчеркивал, что полностью уверен в безопасности и надежности российских ракет, а также ожидает, что американские астронавты вновь полетят в космос на корабле "Союз".