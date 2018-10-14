МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Физик-теоретик Стивен Хокинг опасался появления "суперлюдей" с измененной ДНК, пишет The Sunday Times со ссылкой на последнюю книгу ученого.

Перед смертью Хокинг написал работу "Короткие ответы на серьезные вопросы", которая будет опубликована 16 октября. В ней физик поделился опасениями, что в будущем люди смогут за деньги вносить изменения в ДНК, чтобы улучшать различные качества организма.

"Возможно, против генной инженерии на людях примут определенные законы, но некоторые не смогут побороть искушение, чтобы улучшить человеческие качества, например память, сопротивляемость болезням, продолжительность жизни", — цитирует газета выдержки из книги.

По мнению Хокинга, появление "улучшенного" человека приведет к тому, что обычные люди начнут формировать особую, низшую касту или вовсе вымрут.

Хокинг — популяризатор науки и автор книги "Краткая история времени", которая разошлась десятимиллионным тиражом. Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется. Он умер 14 марта на 77-м году жизни.