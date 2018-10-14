В РКК "Энергия" прокомментировали расследование аварии "Союза"

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Специалисты понимают причины аварии ракеты "Союз-ФГ" и предпримут необходимое для недопущения такого вновь, сказал первый заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт Владимир Соловьев.

"Мы уже достаточно хорошо понимаем что произошло, нужно провести набор мероприятий, чтобы это больше никогда не произошло и будем продолжать летать", — сказал он, выступая в МГУ на форуме "Наука 0+".

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия Роскосмоса.

До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".