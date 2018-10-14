Запасов на борту МКС достаточно для работы экспедиций до следующего лета

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Запасов продовольствия, топлива, кислорода и воды на борту Международной космической станции достаточно для работы экспедиций до лета следующего года, сказал первый заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, Владимир Соловьев.

"На МКС достаточное количество резервов, которые обеспечивают среду обитания. Эти резервы оцениваются нами в полгода — до лета будущего года и даже больше. Резервы это: запасы топлива, кислорода, воды, продуктов", — сказал он, выступая в МГУ на форуме "Наука 0+".

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия Роскосмоса.

До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".