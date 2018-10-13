Космонавт Овчинин может полететь на МКС весной, сообщил источник

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Роскосмос рассмотрит варианты отправки Алексея Овчинина на Международную космическую станцию в апреле 2019 года вместо космонавта из ОАЭ или планируемого командиром экипажа российского космонавта Олега Скрипочки, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Поручено рассмотреть различные варианты. Овчинин может полететь как вместо кандидата из ОАЭ, так и вместе с ним, заменив Скрипочку. Пока конкретного решения не принято. Все будет зависеть от переговоров с ОАЭ, согласятся ли они на перенос полета своего космонавта", — рассказал собеседник агентства.

Ранее другой собеседник рассказал РИА Новости, что в связи с тем, что все экипажа до 2020 года сформированы, Овчинин сможет полететь на МКС не ранее 2020 года.