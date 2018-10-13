Источник назвал сроки отправки новой экспедиции на МКС

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Очередная экспедиция отправится на МКС ближе к началу декабря, окончательные сроки не определены, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Предварительно называются разные даты, в том числе и 28 ноября, и первые числа декабря, но ничего еще не определено. Существует цикл предполетной подготовки экипажа, все будет зависеть от того, как будет согласован график", — сказал собеседник.

Ранее другой источник РИА Новости заявил, что запуск очередной экспедиции планируется провести в период с 5 по 7 декабря. СМИ сообщали о возможности старта новой экспедиции 28 ноября.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия Роскосмоса.

До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".