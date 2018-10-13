Укладку грузов на "Прогресс МС-10" приостановили, сообщил источник

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Подготовка грузового корабля "Прогресс МС-10" к запуску на МКС продолжается, но укладка грузов в него приостановлена, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Специалисты РКК "Энергия" (производитель корабля – ред.) готовят грузы для доставки на МКС, но укладывать их в корабль перестали, так как понятно, что все придётся укладывать по новой: какая-то аппаратура на станции уже не потребуется, а что-то нужно будет срочно доставить "Прогрессом" на станцию. Например, индивидуальные укладки с одеждой, бельём и другими расходными материалами, уже уложенные в "Прогресс" для экипажа, который не попал на МКС, нужно будет менять", — рассказал собеседник.

По его словам, приостановка пусков ракет "Союз-ФГ" не влияет на работы с "Прогресс МС-10", поскольку подготовка грузового корабля к запуску составляет два месяца, а ракеты – две недели. "Подготовка продолжается, чтобы после снятия запрета на пуски ракет "Союз-ФГ" пуск можно было бы выполнить в максимально короткие сроки", — пояснил собеседник.

По его словам, корабль можно "безболезненно" готовить вплоть до заправки его двигателя компонентами топлива, что считается началом "необратимых операций", с которых начинается отсчёт срока эксплуатации корабля.

"Корабль будут продолжать готовить, и в случае, если к моменту заправки запрет на пуски не снимут, его переведут в режим хранения и будут ждать разрешения на пуск", — пояснил собеседник агентства.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия Роскосмоса.

До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".