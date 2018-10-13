МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Работы с ракетой "Союз-ФГ", предназначенной для запуска грузового корабля "Прогресс МС-10", приостановили, чтобы специалисты занялись поиском на ней тех же дефектов, которые могли привести к аварии 11 октября, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, ракета, предназначенная для запуска "Прогресса МС-10", уже собрана в "пакет" (соединение блоков первой и второй ступени) на Байконуре и находится в режиме хранения в монтажно-испытательном корпусе площадки 112-го космодрома.

"С ней уже проведен значительный объем проверок. Все работы с ракетой приостановлены, и не потому, что пришел запрет на пуски, ведь проводить подготовку не запрещено, а так как на ней могут быть те же дефекты, что и на аварийной ракете, а это может помочь расследованию", — рассказал собеседник агентства.

Ранее планировалось запустить грузовой корабль "Прогресс МС-10" с грузами для экипажа МКС 31 октября. Из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" 11 октября запуск решили перенести на ноябрь.

Авария "Союза"

Одиннадцатого октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.

На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.

В последний раз аналогичная ситуация была в 1983 году.

По предварительным данным, причиной аварии стало столкновение блоков первой и второй ступеней ракеты-носителя. Специалисты также не исключают отклонения от штатной траектории и разрушения нижней части второй ступени.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.