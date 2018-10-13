Член экипажа "Союза" Ник Хейг не считается астронавтом, заявил эксперт

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Американца Ника Хейга, для которого полет на космическом корабле "Союз МС-10" был первым и закончился аварией, по классификации Международной федерации астронавтики нельзя называть астронавтом, заявил РИА Новости академик Российской академии космонавтики Александр Железняков.
"Полет космическим признать нельзя. Это ракетный полет. Также ракетным признан полет, который в 1983 году совершили Титов и Стрекалов, когда система аварийного спасения выдернула их из горящей ракеты", — рассказал Железняков.
"Классифицировать его как космонавта нельзя, но как участника ракетного полета — можно", — добавил Железняков о Хейге, уточнив, что "участник ракетного полета" — неофициальное название.
"У нас более жесткое определение. У нас космонавтом считается тот, кто совершил орбитальный космический полет", — пояснил Железняков.
По его словам, в мире до сих пор нет единого подхода, кого считать космонавтом и какой полет считать космическим. Например, рассказал он, астронавтами считают погибших в 1986 году участников полета на шаттле "Челленджер", хотя они поднялись на высоту 14 км над уровнем моря. Кроме того, в США к астронавтам причисляют пять летчиков ракетоплана Х-15, которые поднимались на высоту 80 км.