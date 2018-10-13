Член экипажа "Союза" Ник Хейг не считается астронавтом, заявил эксперт

Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на космодроме Байконур

Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на космодроме Байконур

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Американца Ника Хейга, для которого полет на космическом корабле "Союз МС-10" был первым и закончился аварией, по классификации Международной федерации астронавтики нельзя называть астронавтом, заявил РИА Новости академик Российской академии космонавтики Александр Железняков.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.

"Полет космическим признать нельзя. Это ракетный полет. Также ракетным признан полет, который в 1983 году совершили Титов и Стрекалов, когда система аварийного спасения выдернула их из горящей ракеты", — рассказал Железняков.

"Классифицировать его как космонавта нельзя, но как участника ракетного полета — можно", — добавил Железняков о Хейге, уточнив, что "участник ракетного полета" — неофициальное название.

Ранее сообщалось, что корабль "Союз МС-10" с Хейгом и Овчининым поднялся на высоту 80 км. Эксперт отметил, что по классификации Международной федерации астронавтики, чтобы считаться космонавтом/астронавтом, необходимо подняться на высоту 100 км – на так называемую линию Кармана, условную границу между атмосферой и космосом.

"У нас более жесткое определение. У нас космонавтом считается тот, кто совершил орбитальный космический полет", — пояснил Железняков.

По его словам, в мире до сих пор нет единого подхода, кого считать космонавтом и какой полет считать космическим. Например, рассказал он, астронавтами считают погибших в 1986 году участников полета на шаттле "Челленджер", хотя они поднялись на высоту 14 км над уровнем моря. Кроме того, в США к астронавтам причисляют пять летчиков ракетоплана Х-15, которые поднимались на высоту 80 км.