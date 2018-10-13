"Роскосмос" испытает систему аварийного спасения до перехода на "Союз-2"

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. "Роскосмос" в следующем году при запуске беспилотного корабля "Союз МС-14" планирует провести тестирование взаимодействия системы аварийного спасения и новой ракеты "Союз-2", которая с 2020 года должна прийти на смену носителю "Союз-ФГ", сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В четверг на этапе отделения первой ступени от второй на ракете "Союз-ФГ" произошла авария, закончившаяся прерыванием полета и экстренной посадкой космонавтов, которые не пострадали благодаря системе аварийного спасения.

"Перед переводом пилотируемых пусков на ракеты "Союз-2" планируется провести испытания взаимодействия с аналоговой системой спасения. Такие испытания намечены при запуске к МКС беспилотного корабля "Союз МС-14", — сказал собеседник.

Он пояснил, что для ракет "Союз-ФГ" азимут пуска устанавливается поворотом стартового стола, а новые носители "Союз-2" с цифровой системой управления разворачиваются в полете. Этот поворот может быть воспринят аналоговой системой аварийного спасения как сигнал о нештатной работе ракеты и привести к отстрелу корабля, хотя никакой аварии на самом деле не произошло.

"Уже предложено решение, как этого избежать, но его нужно протестировать в реальном пуске", — сказал собеседник.

Таким образом, по его словам, беспилотный "Союз МС-14" невозможно переоборудовать для пилотируемого полета на МКС, поскольку в целях безопасности дальнейших полетов нужно сначала протестировать систему аварийного спасения в связке с новой ракетой. "Никто не возьмёт на себя ответственность на проведение последующих пилотируемых пусков на "Союз-2" без проверки систем безопасности", — заметил собеседник.

Ранее сообщалось, что по программе, сформированной до случившейся на днях аварии, запуск "Союз МС-14" на ракете "Союз-2" планировался на сентябрь 2019 года.