Источник: выход в космос для осмотра "Союза" запланировали на декабрь

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Выход в космос для осмотра "дырки" в "Союзе" предварительно запланирован на декабрь, после прибытия очередного экипажа, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Выход в открытый космос для обследования отверстия в космическом корабле "Союз МС-09" может состояться в декабре, если все пойдет по плану, после прибытия очередного экипажа", — сказал собеседник.

Ранее выход планировался на 15 ноября, но был отменен из-за аварийного запуска очередной экспедиции. В ходе выхода космонавты должный выйти в открытый космос, вскрыть теплоизоляцию корабля "Союз МС-09", противометеоритную защиту и осмотреть отверстие с внешней стороны.