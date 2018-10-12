Ученые ЕКА рассказали о неожиданных находках на поверхности астероида

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Первые данные и снимки с ровера MASCOT, севшего на поверхность астероида Рюгю на прошлой неделе, указывают не необычно малое количество пыли на этом небесном теле, причина чего пока остается загадкой для ученых, сообщает DLR.

"Поверхность астероида оказалась еще более безумной, чем мы предполагали. Самым удивительным стало то, что мы не нашли крупных скоплений реголита, что, по идее, невозможно – космическая эрозия должна была породить большие количества пыли", — рассказывает Ральф Яуманн (Ralf Jaumann), научный руководитель миссии из Германского авиационно-космического центра (DLR).

Автоматическая станция "Хаябуса-2" была запущена в космос в начале декабря 2014 года для изучения, забора и возврата проб с астероида Рюгю. Как надеются ученые, она вернет на землю первые 100% "чистые" образцы первичной материи Солнечной системы.

Японский аппарат достиг цели в начале июня и начал длительную процедуру торможения и сближения с астероидом. Получив первые снимки и данные по устройству поверхности и недр Рюгю, зонд начал готовиться к процедуре по забору грунта.

Помимо этого, "Хаябуса-2" доставила к астероиду три спускаемых аппарата – два японских ровера MINERVA-II1, аналоги которых были отправлены к астероиду Итокава вместе с "Хаябусой-1", а также европейский аппарат MASCOT. Роботы Rover-1A и Rover-1B были успешно сброшены на поверхность Рюгю в конце сентября.

Сложная процедура по высадке их европейского "кузена" началась в прошлый понедельник, а успешная посадка состоялась утром в среду. Как отметили в DLR, спуск MASCOT был идеальным с точки зрения пилотов миссии и ее научной "половины", что позволило роботу почти сразу начать исследования и установить связь с "Хаябусой-2".

Робот успешно решил все научные задачи миссии, собрав все необходимые данные и снимки для раскрытия тайн геологии Рюгю и изучения образцов первичной материи Солнечной системы. Потратив на это примерно одни астероидные "сутки", MASCOT проработал на поверхности астероида еще два дня, совершив несколько прыжков по его поверхности и собрав несколько дополнительных наборов данных.

Недавно "Хаябуса-2" закончила передачу данных, собранных ровером, и Яуманн и его команда начали изучение тайн астероида и историю странствий MASCOT по его поверхности. Уже сейчас, как отметили планетологи, можно говорить о том, они натолкнулись на массу новых и при этом крайне интересных загадок.

К примеру, во всех восьми точках, которых коснулся MASCOT во время своих прыжков по поверхности Рюгю, ученые нашли большое число гигантских кубообразных и просто угловатых блоков и булыжников, чьи размеры в некоторых случаях достигали около ста метров. Как они возникли и из чего они состоят – пока не понятно.

Вдобавок, ученые обнаружили, что плотность материи Рюгю была неожиданно низкой, заметно меньше, чем у аналогичных по составу метеоритов, так называемых углистых хондритов, которые периодически находят в Антарктике и в Австралии. Эти различия, как отмечает Яуманн, могут быть связаны как с разным происхождением Рюгю и этих "небесных камней", так и с тем, как материя астероидов меняется при падении на Землю.

Анализ всего массива данных, собранных MASCOT в разных точках на поверхности астероида, как надеются ученые, поможет раскрыть эти тайны и получить более полное представление о том, как была устроена первичная материя Солнечной системы.



