МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Первый биопринтер для печати в космосе был потерян в ходе аварии ракеты "Союз", рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее управляющий партнер компании-создателя биопринтера 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани сообщал РИА Новости, что на МКС должен отправиться уникальный российский прибор "Орган.Авт" для эксперимента "Магнитный 3D-биопринтер". На нем должны были провести первый в истории эксперимент по печати биологических объектов в космосе.

"Биопринтер находился в бытовом отсеке, который отстрелился от спускаемой капсулы корабля "Союз МС-10". Бытовой отсек со всем содержимым сгорел при падении в атмосфере", — рассказал собеседник агентства.

Планировалось, что космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг проведут на орбите 187 суток. За это время российский космонавт должен был провести эксперимент "Магнитный 3D-биопринтер". Впервые в истории российского сегмента МКС экипаж намеревался попробовать вырастить небольшие образцы (2-3 миллиметра) хрящевой ткани человека и щитовидной железы грызуна.

Хесуани объяснял, что для проведения эксперимента на МКС отправляют биопринтер и кюветы для него, в которых в специальном геле содержится биологический материал. Гель при изменении температуры переходит в жидкое состояние, создает жидкую питательную среду. В ней биологический материал под воздействием магнитных волн начинает собираться в определенную структуру. Такая "биосборка" происходит в течение нескольких десятков секунд, но для того, чтобы клетки создали единую конструкцию, требуется около суток. После этого в кювет добавляют фиксирующий материал, чтобы биологические объекты могли храниться в течение нескольких недель до отправки на Землю.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия "Роскосмоса".

До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".