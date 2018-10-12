Производитель "Союза" начал расшифровку телеметрии, сообщил источник

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Специалисты РКК "Энергия" — производителя корабля "Союз МС-10" — получили спускаемую капсулу корабля и поступили к расшифровке телеметрии о его полете, сообщил РИА Новости в пятницу источник в ракетно-космической отрасли.

"Спускаемый аппарат доставлен в РКК "Энергия" несколько часов назад. Специалисты приступили к расшифровке данных с бортовых накопителей. Предварительный отчёт должен быть подготовлен к концу рабочего дня и представлен руководству предприятия", — сказал собеседник агентства.

Полученная информация ляжет в основу доклада о работе корабля после отделения от ракеты и о перегрузках, пережитых экипажем.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия "Роскосмоса".

До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".