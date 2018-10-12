МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Аварийная комиссия должна завершить расследование аварии "Союза" с экипажем до 20 октября, сообщил РИА Новости в пятницу информированный источник в космической отрасли.

По его словам, до 20 октября комиссия должна успеть разобраться в причинах инцидента, поскольку на 31 октября намечен запуск грузового корабля "Прогресс".

"Нам, по идее, надо до 20 октября аварийной комиссии поставить диагноз (выявить причину — ред.), постольку-поскольку у нас 31 по плану — это не секрет — 31 стоит грузовик на том же носителе", — сказал собеседник агентства.

Ранее другой источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что запуск грузового корабля "Прогресс", ожидающийся 31 октября, пока переносить не планируется, специалисты РКК "Энергия" в ближайшие дни планово вылетят на космодром Байконур для подготовки корабля к запуску.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия "Роскосмоса".

До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".