Экипаж "Союза" разместили в профилактории в Звездном городке

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Экипаж аварийно приземлившегося в Казахстане космического корабля "Союз МС-10", прибывший с космодрома Байконур в Москву, размещен в профилактории в Звездном городке, сообщил РИА Новости в пятницу заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вячеслав Рогожников.

Ранее Рогожников рассказал агентству, что экипаж сутки-двое будет находиться в профилактории под наблюдением врачей, такая процедура обусловлена регламентом. Он пояснил, что космонавты абсолютно здоровы.

"Передали врачам медицинского управления Центра подготовки космонавтов и они свою работу знают, как Отче наш — занимаются, все нормально ", — рассказал Рогожников РИА Новости в пятницу.

Замруководителя ФМБА пояснил, что на данный момент космонавты находятся под наблюдением врачей. "В любом случае — это внештатная ситуация, с какой-то перегрузкой, хотя она для них не большая — 6,5, их тренируют на более высоких степенях. Тем не менее, это какой-то эксцесс жизненный, самое главное может быть в этой ситуации, если говорить общечеловеческим языком, это эмоциональный стресс. Мы на всякий случай положим их, мы всех всегда кладем космонавтов, сколько бы времени он не летал, в профилакторий, там у нас особые условия — тихо, спокойно, чисто. Медицинские работники за ними просто наблюдают, ну возьмем анализы на всякий случай, это всегда берется", — рассказал Рогожников.

Он добавил, что профилакторий находится на территории Звездного городка, отметив, что после полетов космонавты всегда наблюдаются на его территории. "Он (профилакторий — ред.) давным-давно существует и мы всегда, когда привозим космонавтов, после космического полета — мы всегда привозим их в профилакторий и там наблюдают врачи. А потом, когда заканчивается — это называется первый этап реабилитации, мы их дальше там на курорт. Космонавт — это очень дорогой продукт. И, конечно, мы должны, чтобы Алексей Овчинин у нас полетел в ближайшее время", — сказал Рогожников.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости.

Ситуацию расследует специальная комиссия Роскосмоса. До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах".