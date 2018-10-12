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Гигантские птицы охотились на детей неандертальцев, выяснили ученые

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© AP Photo / Martin MeissnerРеконструкция первобытных мужчины и женины в музее неандертальцев в МеттманеРеконструкция первобытных мужчины и женины в музее неандертальцев в Меттмане
© AP Photo / Martin Meissner
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Польские археологи нашли в одной из пещер на юге Польши крайне необычные останки маленькой неандертальской девочки, съеденной и переваренной большой хищной птицей. О результатах их раскопок рассказывает портал Science in Poland.

Фотография когтей и кости орланов, послуживших основой для ожерелья или браслета неандертальцев
© Фото : Luka Mjeda, Zagreb
Ученые: неандертальцы изготовляли бижутерию уже 130 тысяч лет назад
"Мы нашли самые древние останки человека в Польше, чей возраст насчитывает примерно 115 тысяч лет. Их анализ показал, что они побывали в желудке крупной птицы. Мы никогда такого не видели среди останков людей, живших на Земле во времена  ледникового периода", — рассказывает Павел Вальде-Новак (Pawel Valde-Nowak) из Ягеллонского университета в Кракове (Польша).

Достаточно долгое время антропологи и палеонтологи считали, что неандертальцы, европейские "кузены" наших предков, заметно уступали им в культурном развитии, не обладая даром речи, культурой, религией и даже умением разжигать огонь. За последние пять лет все эти, как оказалось, мифы были успешно разбиты новыми находками в Хорватии, Израиле и в Испании.

К примеру, недавно ученые обнаружили ожерелья, изготовленные неандертальцами, а также различные образцы неандертальской наскальной живописи, а также выяснили, что эти древние люди коллекционировали камни, умели варить различные отвары для лечения болезней и рисовать абстрактные татуировки, пользоваться "химией" для разжигания костров и имели достаточно сложные погребальные обряды.

Вальде-Новак и его коллеги раскрыли еще одну интересную черту из жизни первых аборигенов Европы, проводя раскопки в пещере Цемна, расположенной неподалеку от Кракова в южной части Польши. 

Найденная прираскопках головка топора на участке Маджведбебе, расположенном в регионе Какаду в северной Австралии
© REUTERS
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Здесь, как отмечают ученые, относительно недавно жили одни из самых северных групп неандертальцев в Европе. Им приходилось воевать за эти пещеры не только с другими племенами древних людей, но и с короткомордыми медведями, саблезубыми "тиграми"-гомотериями и прочими хищниками ледникового периода.

Изучая слои на дне этой пещеры, сформировавшиеся примерно 115-110 тысяч лет назад, Вальде-Новак и его коллеги нашли множество орудий труда и две фаланги, кости пальцев, принадлежавшие, как полагают ученые, маленькой неандертальской девочке — ее возраст составлял от 5 до 7 лет. 

© Фото : Pawel Valde-NowakУченые проводят раскопки в пещере Стайня на юге Польши
© Фото : Pawel Valde-Nowak
Ученые проводят раскопки в пещере Стайня на юге Польши

Исследователи сразу обратили внимание на то, что кости сохранились крайне плохо – они были очень сильно изношены и несли на себе следы множественных повреждений. Проанализировав их структуру, ученые с удивлением обнаружили, что эти фаланги были неотличимы от костей, которые можно найти в помете крупных хищных птиц. 

Реконструкция первобытных мужчины и женины в музее неандертальцев в Меттмане
© AP Photo / Martin Meissner
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Соответственно, все это говорит на то, что белоголовые орланы и другие хищные птицы, чьи когти и кости периодически находят в неандертальских пещерах, могли тоже быть одними из главных "врагов" Homo neanderthalensis. 

Судя по находкам Вальде-Новака и его коллег, они охотились и поедали детей неандертальцев, а сами древние люди, в свою очередь, ловили этих птиц и делали из их когтей ожерелья, чьи останки были недавно найдены в одной из пещер на территории Хорватии. Как надеются ученые, дальнейшие раскопки помогут им понять, как погибла девочка, как ее останки попали в пещеру и что произошло с самой птицей.

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