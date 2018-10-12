В Госдуме предложили вернуть "Роскосмос" под контроль Минобороны

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Роскосмос нужно вернуть под контроль Минобороны, создав Космические силы РФ, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

"Мне кажется, эту структуру нужно возвращать в ведомство военное. Все-таки череда каких-то неприятных событий, мне кажется, что это результат гражданского раздолбайства, которое имеет место быть. Все-таки военные люди более дисциплинированы и ответственные… Люди в погонах должны вернуться в космос. У нас есть ВКС, а должны быть Космические силы, это должна быть военная организация", — сказал Шерин РИА Новости.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

Ситуацию расследует специальная комиссия Роскосмоса. До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".