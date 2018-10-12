МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Беспилотный "Союз МС-14", планируемый к старту в 2019 году, могут переоборудовать под пилотируемый запуск из-за произошедшей аварии, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Беспилотный грузовик делали, потому что производство РКК "Энергия" заточено под производство четырех кораблей в год. Но это обычный пилотируемый корабль, который просто не был задействован в программе и его решили сделать грузовозвращаемым. Скорее всего, "Союз МС-14", который сейчас запланирован к полету на сентябрь 2019 года, сделают обычным пилотируемым кораблем", — рассказал собеседник агентства.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

Ситуацию расследует специальная комиссия Роскосмоса. До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах".

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