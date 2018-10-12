Вице-премьер Борисов сообщил Путину о ситуации с аварией "Союза"

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Вице-премьер Юрий Борисов в четверг кратко доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с аварией "Союза", сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, кратко. На встрече с правительством", — сказал Песков.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

Ситуацию расследует специальная комиссия Роскосмоса. До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".