"Роскосмос" ждет первые итоги комиссии по аварии "Союза" после 20 октября

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур

ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 12 окт — РИА Новости. Первые результаты комиссии по аварии "Союза" должны быть готовы к 20-м числам октября, сообщил журналистам в пятницу исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалёв.

"Комиссия начала работу вчера, к 20-м числам октября должны быть получены результаты. Первые элементы конструкции найдены в степи Казахстана. Эти системы будут помогать анализировать, что произошло, и после этого анализа будут приняты необходимые меры и продолжены полёты", — сказал Крикалёв.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.

Ситуацию расследует специальная комиссия "Роскосмоса". До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".