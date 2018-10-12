"Роскосмос" ждет первые итоги комиссии по аварии "Союза" после 20 октября

ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 12 окт — РИА Новости. Первые результаты комиссии по аварии "Союза" должны быть готовы к 20-м числам октября, сообщил журналистам в пятницу исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалёв.
В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.
Ситуацию расследует специальная комиссия "Роскосмоса". До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".