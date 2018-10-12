Ученые нашли способ выявления рака при помощи воды

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Ученые обнаружили способ диагностировать онкологические заболевания на ранней стадии с помощью молекул воды, сообщает Eurekalert.

Специалисты Университета Страны Басков изучили два вида антигенов Tn, которые появляются в 90 процентах случаев развития рака и считаются перспективными биомаркерами для выявления пораженных тканей.

Отмечается, что при взаимодействии с водой оба вида антигенов Tn вступали в характерную реакцию. Так, первый вид, связанный с треонином, принимает жесткую форму в растворе, а второй, связанный с серином, становится более мягким. Этот способ отслеживания эволюции молекулы Tn, по мнению ученых, помогает оценить степень развития онкологического заболевания.

Кроме того, исследователи планируют разработать терапию против рака за счет разработки синтетического аналога антигена Tn.