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РИА Наука
РИА Наука

Биологи впервые вырастили мышей, имеющих двух мам

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© Фото : Leyun WangМышь, имеющая двух мам, и ее потомствоМышь, имеющая двух мам, и ее потомство
© Фото : Leyun Wang
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Ученые из Китая впервые провели полноценное "непорочное зачатие", объединив две яйцеклетки мышей и успешно вырастив здоровое потомство, способное к нормальному размножению, а также попытались проделать этот трюк со сперматозоидами. Их выводы были представлены в журнале Cell Stem Cell.

Мышата, полученные путем партеногенеза
© Фото : Suzuki et al. / Nature Communications 2016
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"Не думаю, что подобная методика будет когда-либо работать на человеческих эмбрионах. Почти все зародыши, выращенные нашими коллегами, страдали от серьезных нарушений и не могли выжить при имплантации. Вряд ли подобные технологии появятся в клиниках", — комментирует открытие Джейкоб Ханна (Jacob Hanna) из Института науки Вейцмана в Реховоте (Израиль).

Некоторые живые существа, к примеру, ящерицы, куры, рыбы или многие насекомые, способны к партеногенезу – самооплодотворению, при котором две яйцеклетки сливаются друг с другом, образуя зародыш, или же женская половая клетка спонтанно начинает развитие, несмотря на "половинчатый" набор хромосом. Для млекопитающих такой способ размножения совершенно не характерен, и нет ни одного вида животных, который бы был способен к этому даже в теории.

Попытки искусственно вызвать партеногенез проводились в начале 2000 годов, когда ученые пытались "обмануть" яйцеклетку химическим путем и заставить ее "запустить" программу развития эмбриона, добавив в питательную среду раствор хлорида стронция. Оказалось, что подобный трюк осуществим, однако такие "половинчатые" эмбрионы, которые ученые называют партеногенотами, неизбежно умирают через несколько циклов деления. 

Молодая рыба-пила, пойманная учеными у берегов Флориды
© Фото : Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC)
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По этой причине ученые считали, что процесс оплодотворения яйцеклетки "включает" уникальные механизмы, которые запускают процесс рождения новой жизни и очищают ДНК зародыша от так называемых эпигенетических меток. Эти метки управляют уровнем активности генов, и их структура радикально различается в эмбриональной и "взрослой" ДНК. Поэтому, их правильная конфигурация критически важна для нормального развития зародыша.

© Фото : Leyun WangМышонок, имеющих двух пап
© Фото : Leyun Wang
Мышонок, имеющих двух пап

Чжикунь Ли (Zhi-Kun Li) из Института зоологии КАН в Пекине (Китай) и его коллеги решили эту проблему, научившись "склеивать" пары яйцеклеток и сперматозоидов и обнаружив участки ДНК, мешающие запуску программы развития эмбриона.

 Для этого ученые вырастили стволовые клетки, имевшие одиночный набор хромосом, и проследили за тем, какие участки их ДНК были покрыты наибольшим количеством меток. Изучив то, как возникали эти метки, биологи составили список из семи генов и участков "мусорной" ДНК, отвечающих за нанесение этих структур, и временно отключили их в нескольких яйцеклетках. 

Рыбка-ривулус, размножающаяся путем непорочного зачатия
CC0 / Vassil /
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Это позволило им создать своеобразные "заготовки" мужских и женских половых клеток, лишенные родительских меток. Отобрав наиболее удачные из них, Ли и его коллеги попытались объединить их вместе с обычными яйцеклетками и сперматозоидами и вырастить потомство в утробе суррогатных матерей.

Оба эксперимента завершились относительно удачно – и в том, и в другом случае ученым удалось получить жизнеспособные зародыши, имплантировать их в самку и получить живых мышат. В случае с зародышами из двух яйцеклеток, вероятность успеха была достаточно высокой  — 14% зародышей полностью прошли все фазы развития, дав жизнь 30 мышам, не имеющим отца. Треть из них дала жизнь новому поколению грызунов уже после спаривания с обычными самцами. 

Червь Diploscapter pachys, размножающийся исключительно бесполым путем
© Фото : Karin Kiontke and David Fitch
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С другой стороны, опыты со второй группой зародышей завершились не столь удачно – лишь 2% из них смогли развиться до уровня новорожденной мыши, и все из них погибли в первые двое суток после выхода из утробы матери. Как полагают ученые, эти неудачи могут быть связаны со сложной процедурой имплантации полностью "мужского" ядра зародыша внутрь пустой яйцеклетки. Ли и его команда пообещали решить эти проблемы в ближайшее время.

"Мы показали, что можно и что нельзя сделать с "однополыми" зародышами. В частности, нам удалось выяснить, что дефекты развития можно подавить в зародыше от двух матерей, и что барьер "непорочного зачатия" можно преодолеть, меняя эпигенетические метки. Все эти открытия интересны с точки зрения геномного импринтинга и клонирования животных", — заключает Ли.


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