США не будут отказываться от услуг по доставке космонавтов к МКС

ЧКАЛОВСКИЙ, 12 окт — РИА Новости. Американские партнёры не собираются отказываться от услуг Роскосмоса по доставке астронавтов на Международную космическую станцию, сообщил журналистам в пятницу исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Нет, в профессиональной деятельности мы всегда находим общий язык", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости.

Ситуацию расследует специальная комиссия "Роскосмоса". До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".