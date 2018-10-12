ЧКАЛОВСКИЙ, 12 окт — РИА Новости. Американские партнёры не собираются отказываться от услуг Роскосмоса по доставке астронавтов на Международную космическую станцию, сообщил журналистам в пятницу исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
"Нет, в профессиональной деятельности мы всегда находим общий язык", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.
Ситуацию расследует специальная комиссия "Роскосмоса". До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".