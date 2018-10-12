"Роскосмос" обещал сделать все, чтобы не допустить беспилотного режима МКС

ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 12 окт — РИА Новости. МКС может летать в беспилотном режиме, но нужно сделать все, чтобы этого не случилось, сообщил журналистам в пятницу исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев.

"У МКС предусмотрен беспилотный режим, но будем стараться, чтобы этого не случилось, потому что станция сделана для пилотируемого полета", — сказал Крикалев.

По его словам, процедура консервации станции предусмотрена, но необходимо сделать максимум, чтобы этого избежать.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости.

Ситуацию расследует специальная комиссия "Роскосмоса". До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах".