"Роскосмос" рассказал о последствиях аварии "Союза"

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ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 12 окт – РИА Новости. Из-за вчерашней аварии "Союза-ФГ" пришлось приостановить пуски аналогичных ракет-носителей и сдвинуть старты "Прогресса" и следующей экспедиции на МКС, сообщил журналистам в пятницу исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев.

"Все полеты на ракетах этого класса должны быть приостановлены до определения причины (аварии)… Возможно, будет несколько перенесен пуск "Прогресса" (планировался на 31 октября), а пуск следующего "Союза" (космического корабля, планируемая дата — 20 декабря) может быть ускорен", — сказал он.