Археологи выяснили, как люди смогли выжить на острове Пасхи

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Американские археологи объяснили, как жители острова Пасхи научились добывать пресную воду из океана, результаты их работы опубликованы на сайте Бингемтонского университета.

Поскольку на острове практически нет рек и озер, способ, которым древние люди обеспечивали себя водой, долгое время оставался загадкой. Как выяснили ученые, рапануйцам (на полинезийском наречии остров называется Рапа Нуи) помогла сама природа: вода, поглощаемая вулканической почвой, отфильтровывалась и попадала затем в полосу прибоя. Пресная вода настолько разбавляла в зоне прибоя воду океаническую, что ее можно было пить без вреда для здоровья.

"Грунтовые воды текут вниз по склонам прямо к океану, — объясняет соавтор исследования Карл Липо. — Пресная вода перемешивается с соленой. Во время некоторых приливов уровень содержания соли оказывается очень низким, что делает воду безопасной для человека и пригодной к употреблению".

Ранее стало известно, что палеогенетики впервые "воскресили" и расшифровали ДНК древних жителей острова Пасхи и пришли к выводу, что те были родственны полинезийцам.

Остров Пасхи — одно из самых загадочных мест на Земле, где примерно два тысячелетия назад существовала причудливая цивилизация полинезийцев, оставившая после себя многочисленные следы в виде гигантских истуканов-моаи, которые, как сегодня считают ученые, представляют собой обожествленные фигуры предков и родичей древних жителей острова.