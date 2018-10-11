В ЕКА заявили о готовности помочь в расследовании аварии "Союза"

Капсула с членами основного экипажа МКС-57/58 космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом после аварийной посадки в степи Казахстана

Капсула с членами основного экипажа МКС-57/58 космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом после аварийной посадки в степи Казахстана

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Роскосмос может полагаться на помощь Европейского космического агентства (ЕКА) в работе комиссии по расследованию аварии космического корабля "Союз", заявил глава агентства Иоганн-Дитрих Вернер в письме главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину в четверг.

"В предстоящие дни и недели Роскосмос может полагаться на помощь ЕКА. Я готов оказать любую поддержку, которая будет сочтена уместной и полезной в работе государственной комиссии, расследующей причины произошедших во время запуска событий с учетом всех соображений, касающихся тактического планирования программы МКС и возможных последствий для находящегося на борту экипажа — включая астронавта EKA Александра Герста, выполняющего функцию командира МКС", — говорится в письме от главы агентства, опубликованном на сайте Роскосмоса.

Глава агентства отметил, что безопасное возвращение экипажа подтверждает чрезвычайную надёжность транспортной системы "Союз" и её критическую значимость для всего партнёрства по программе МКС. "Произошедшее сегодня продемонстрировало выдающуюся слаженную работу поисково-спасательных групп, сделавших всё необходимое для Алексея и Ника", — написал Вернер.

Глава ЕКА выразил свою убежденность в том, что причина нештатного функционирования РН "Союз" во время состоявшегося сегодня запуска будет обнаружена, и под руководством Рогозина будут возобновлены максимально безопасные запуски КА "Союз" и "Прогресс" на МКС.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия "Роскосмоса".

До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".