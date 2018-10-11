В ЕКА заявили о готовности помочь в расследовании аварии "Союза"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Роскосмос может полагаться на помощь Европейского космического агентства (ЕКА) в работе комиссии по расследованию аварии космического корабля "Союз", заявил глава агентства Иоганн-Дитрих Вернер в письме главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину в четверг.
"В предстоящие дни и недели Роскосмос может полагаться на помощь ЕКА. Я готов оказать любую поддержку, которая будет сочтена уместной и полезной в работе государственной комиссии, расследующей причины произошедших во время запуска событий с учетом всех соображений, касающихся тактического планирования программы МКС и возможных последствий для находящегося на борту экипажа — включая астронавта EKA Александра Герста, выполняющего функцию командира МКС", — говорится в письме от главы агентства, опубликованном на сайте Роскосмоса.
Глава агентства отметил, что безопасное возвращение экипажа подтверждает чрезвычайную надёжность транспортной системы "Союз" и её критическую значимость для всего партнёрства по программе МКС. "Произошедшее сегодня продемонстрировало выдающуюся слаженную работу поисково-спасательных групп, сделавших всё необходимое для Алексея и Ника", — написал Вернер.
В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.
До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".