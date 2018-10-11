На Байконуре начала работу комиссия по расследованию аварии с "Союзом"

Капсула с членами основного экипажа МКС-57/58 космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом после аварийной посадки в степи Казахстана

Капсула с членами основного экипажа МКС-57/58 космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом после аварийной посадки в степи Казахстана

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Госкомиссия по расследованию аварии космического корабля "Союз" под руководством главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина приступила к работе на Байконуре, сообщает пресс-служба госкорпорации.

"Госкомиссия по расследованию нештатной ситуации с ракетой-носителем (РН) "Союз-ФГ" и транспортным пилотируемым кораблем (ТПК) "Союз МС-10" под руководством генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина приступила к работе на Байконуре", — говорится в сообщении.

Добавляется, что были представлены первые доклады, проанализированные на основе телеметрической информации, поступившей с РН "Союз-ФГ". Отмечается, что Рогозин поручил представить результаты работы комиссии в ближайшее время. Также состоялись переговоры с партнерами по Международной космической станции.

"Экипаж ТПК "Союз МС-10" в составе космонавта Роскосмоса Алексея Овчинина и астронавта НАСА Ника Хейга прибыл на Байконур для проведения дополнительного обследования, на данный момент их самочувствие хорошее. Завтра члены экипажа прибудут в Москву", — уточнили в пресс-службе.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия "Роскосмоса".

До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".