На Байконуре начала работу комиссия по расследованию аварии с "Союзом"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Госкомиссия по расследованию аварии космического корабля "Союз" под руководством главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина приступила к работе на Байконуре, сообщает пресс-служба госкорпорации.
Добавляется, что были представлены первые доклады, проанализированные на основе телеметрической информации, поступившей с РН "Союз-ФГ". Отмечается, что Рогозин поручил представить результаты работы комиссии в ближайшее время. Также состоялись переговоры с партнерами по Международной космической станции.
В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.
До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".