ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. Представитель НАСА заявил, что американское космическое ведомство гордится отношениями с "Роскосмосом", взаимодействие двух стран в космосе продолжает расти.

"На протяжении последних нескольких лет мы полагались на русских в доставке астронавтов в космос, и это партнерство продолжает расти", — сказал на посвященном аварии российского "Союза" глава миссии МКС в НАСА Кенни Тодд.

"Способность решать проблемы, открытость, которую демонстрируют обе стороны, я не могу сказать, что это беспрецедентно, но, определенно, мы очень гордимся отношениями, которые НАСА и "Роскосмос" выстроили на протяжении многих лет", — сказал Тодд.

Он отметил, что "технические вопросы не знают политических границ". "Когда возникают проблемы, мы и они (РФ) решаем их одинаково… у них там есть светлые головы, и, работая вместе, мы можем много добиться", — сказал представитель НАСА.

Ранее в четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.