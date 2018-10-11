Возможность оставить МКС без экипажа рассмотрят в следующем году

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Возможность оставить МКС без экипажа рассмотрят в январе 2019 года, заявил журналистам руководитель миссии МКС в НАСА Кенни Тодд.

По его словам, это обусловлено сроком службы пристыкованного к МКС корабля "Союз", который по плану должен доставить трех космонавтов на землю в декабре.

"У "Союза" типичный срок "жизни"… в районе 200 дней. Есть некоторое пространство в конце этого срока, но небольшое. Примерно в начале января мы станем говорить о том, что жизненный цикл этого конкретного "Союза" заканчивается", — сказал Тодд.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия "Роскосмоса".

До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".