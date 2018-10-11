Возможность оставить МКС без экипажа рассмотрят в следующем году

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Возможность оставить МКС без экипажа рассмотрят в январе 2019 года, заявил журналистам руководитель миссии МКС в НАСА Кенни Тодд.
"У "Союза" типичный срок "жизни"… в районе 200 дней. Есть некоторое пространство в конце этого срока, но небольшое. Примерно в начале января мы станем говорить о том, что жизненный цикл этого конкретного "Союза" заканчивается", — сказал Тодд.
В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.
До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".