Командир экипажа МКС прокомментировал аварию "Союза"

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Инцидент с "Союзом" показал, что это замечательный корабль, способный спасти космонавтов, заявил германский астронавт, командир экипажа Международной космической станции Александр Герст.

"Я рад, что наши друзья в порядке. Спасибо силам из более чем 1000 человек поисково-спасательной службы! Сегодняшний день вновь показал, насколько замечательный корабль "Союз", раз он способен спасти экипаж от подобной аварии", — написал Герст в Twitter.

"Летать в космос тяжело. Мы должны пробовать и дальше на пользу человечеству", — добавил он.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия "Роскосмоса".

До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".

Glad our friends are fine. Thanks to the rescue force of >1000 SAR professionals! Today showed again what an amazing vehicle the #Soyuz is, to be able to save the crew from such a failure. Spaceflight is hard. And we must keep trying for the benefit of humankind #Exp57 #SoyuzMS10 pic.twitter.com/H7RmToBb5C — Alexander Gerst (@Astro_Alex) 11 октября 2018 г.

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