Командир экипажа МКС прокомментировал аварию "Союза"

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Инцидент с "Союзом" показал, что это замечательный корабль, способный спасти космонавтов, заявил германский астронавт, командир экипажа Международной космической станции Александр Герст.
"Летать в космос тяжело. Мы должны пробовать и дальше на пользу человечеству", — добавил он.
В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.
До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".
Glad our friends are fine. Thanks to the rescue force of >1000 SAR professionals! Today showed again what an amazing vehicle the #Soyuz is, to be able to save the crew from such a failure. Spaceflight is hard. And we must keep trying for the benefit of humankind #Exp57 #SoyuzMS10 pic.twitter.com/H7RmToBb5C— Alexander Gerst (@Astro_Alex) 11 октября 2018 г.