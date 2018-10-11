Рогозин рассказал об аварии "Союза"

БАЙКОНУР, 11 окт – РИА Новости. Сам факт аварии на ракете-носителе "Союз-ФГ" — это плохая новость, но хорошо то, что система аварийного спасения экипажа сработала блестяще, считает глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Такого рода инцидент потребует самого тщательного расследования с выездом на предприятие. Авария произошла на ракете с высокой безаварийной статистикой. Это плохая новость. С другой стороны — блестяще сработала система аварийного спасения. Это хорошая новость", — сказал он.

По словам Рогозина, госкомиссия по расследованию причин аварии уже приступила к работе. "Буду заслушивать первую оценку по телеметрии, которая развивалась", — отметил руководитель госкорпорации.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия "Роскосмоса".

До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".