Рогозин рассказал об аварии "Союза"

БАЙКОНУР, 11 окт – РИА Новости. Сам факт аварии на ракете-носителе "Союз-ФГ" — это плохая новость, но хорошо то, что система аварийного спасения экипажа сработала блестяще, считает глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
По словам Рогозина, госкомиссия по расследованию причин аварии уже приступила к работе. "Буду заслушивать первую оценку по телеметрии, которая развивалась", — отметил руководитель госкорпорации.
В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.
До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".