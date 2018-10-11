Ученые рассказали, почему не стоит ковыряться в носу

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Ковыряние в носу и растирание соплей по лицу и рукам оказалось небезопасным для здоровья человека. Подобным образом дети и взрослые могут способствовать распространению пневмонии, говорят медики, опубликовавшие статью в European Respiratory Journal.

"Конечно, детей вряд ли удастся заставить перестать ковыряться в носу и растирать сопли, а сами микробы часто стимулируют их иммунитет и помогают им избегать инфекций во взрослой жизни. С другой стороны, подобная манера заражения может быть опасной для родителей, а также престарелых бабушек и дедушек этих детей", — рассказывает Виктория Коннор (Victoria Connor) из университета Ливерпуля (Великобритания)

По статистике ВОЗ, пневмония и другие формы воспалений легких поражают каждый год примерно 450 миллионов человек и уносят жизни еще 4 миллионов жителей планеты. Сильнее всего от нее страдают дети – примерно пятая часть детских смертей сегодня связана с тяжелыми инфекциями легких.

Помимо классического пневмококка (Streptococcus pneumoniae), симптомы, похожие на пневмонию или воспаление легких, могут вызывать многими другими микробами, а также грибками и вирусами. Один из самых известных "альтернативных" возбудителей пневмонии – микроб Legionella pneumophila, вызывающий знаменитую "болезнь легионеров".

Как отмечает Коннор, ученые до сих пор не очень хорошо понимают то, как именно распространяется пневмококк и другие возбудители пневмонии, и что способствует их передаче от одного человека к другому.

К примеру, многие ученые считают, что эти микробы распространяются воздушно-капельным путем, тогда как другие специалисты не соглашаются с этим, считая, что пневмококк передается только при помощи прямого контакта между больным и здоровым человеком, как и многие другие болезни верхних дыхательных путей.

Коннор и ее коллеги проверили, какая этих двух теорий ближе к истине, организовав крайне необычный эксперимент. Ученые набрали шесть дюжин здоровых добровольцев, не страдавших от болезней легких, и предложили им попытаться заразить себя пневмонией.

Для этого ученые помазали их пальцы или ладонь раствором с небольшим числом колоний пневмококка, и попросили половину из них просто понюхать их или же поковыряться в носу. В некоторых случаях они сделали это сразу после того, как их помазали ваткой, а в других – добровольцы дождались, пока жидкость высохнет, и только потом приступали к "самозаражению".

После этой "процедуры" ученые отпустили своих подопечных по домам и на протяжении девяти дней наблюдали за тем, как менялся состав микрофлоры их носа и состояние легких. В общей сложности, сразу восемь добровольцев успешно заразили себя пневмонией, чьи следы ученые смогли извлечь из их носа и размножить их в пробирках.

Как оказалось, ковыряние в носу было самым "надежным" методом подхватить пневмонию — примерно 40% добровольцев, поступавших таким образом, заполучили инфекцию, тогда как в других случаях их доля была примерно в два раза ниже.

Все это, как отмечает Коннор, говорит о том, что пневмония передается не только воздушно-капельным путем, но через прямой контакт между больными и здоровыми людьми. Это следует учитывать не только врачам во взрослых поликлиниках, но и детским докторам и самим родителям, заключают ученые.



