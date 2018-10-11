Авария "Союза" потребует тщательного расследования, заявил Рогозин

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Авария "Союза" потребует тщательного расследования с выездом на предприятия, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Конечно, такого рода инцидент потребует самого тщательного расследования с привлечением в том числе и независимых экспертов, с выездом на предприятия, проверкой всех технологических процессов, потому что авария произошла на ракете, которая имела очень высокую аварийную статистику. И это очень плохая новость", – сказал Рогозин в эфире телеканала RT.

В то же время хорошая новость заключается в том, что блестяще сработала система аварийного спасения, считает Рогозин.

"Эти две новости в сочетании дают результат: ситуация драматическая, но удалось избежать гораздо более худшего развития событий", — добавил глава Роскосмоса.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия Роскосмоса.

До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".