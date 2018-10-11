Авария "Союза" потребует тщательного расследования, заявил Рогозин

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Авария "Союза" потребует тщательного расследования с выездом на предприятия, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Конечно, такого рода инцидент потребует самого тщательного расследования с привлечением в том числе и независимых экспертов, с выездом на предприятия, проверкой всех технологических процессов, потому что авария произошла на ракете, которая имела очень высокую аварийную статистику. И это очень плохая новость", – сказал Рогозин в эфире телеканала RT.
В то же время хорошая новость заключается в том, что блестяще сработала система аварийного спасения, считает Рогозин.
"Эти две новости в сочетании дают результат: ситуация драматическая, но удалось избежать гораздо более худшего развития событий", — добавил глава Роскосмоса.
В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.
До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".