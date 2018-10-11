Астронавт: экипаж МКС застрял на станции на "неопределенно долгое время"

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Экипаж корабля МС-09, в чьей обшивке была найдена дыра, будет жить на борту МКС неопределенно долгое время из-за неготовности частных кораблей к полету в космос, заявил астронавт Крис Хадфилд, бывший командир станции.

"Если причину аварии найдут быстро, то вполне возможно, что новый "Союз" отправится на МКС ближе к декабрю, когда экипаж МС-09 должен был покинуть станцию. С другой стороны, в ракетостроении крайне редко происходят простые ошибки, и членам экипажа нужно быть готовыми к тому, что они проведут на борту МКС много месяцев", — заявил Хадфилд.

Как отметил астронавт, сейчас экипаж станции находится примерно в таком же состоянии, как путешественники из различных приключенческих романов, очутившиеся на необитаемом острове в результате кораблекрушения, действий пиратов или бунтовщиков. Возможности по их спасению существуют, но когда они точно появятся – пока не известно.

"Сейчас создаются два новых частных космических корабля, разработчиками которых выступают SpaceX и "Боинг". Ни один из них не будет готов к запуску в ближайшее время. Конечно, есть возможность использовать поврежденный "Союз", но у подобного решения, памятуя трагедию с шаттлом "Колумбия", есть два больших минуса", — продолжает бывший командир МКС.

Эти минусы, по его словам, заключаются не только в том, что повреждения в обшивке сервисного модуля "Союза" могут вызвать какие-то проблемы при его возвращении на Землю, но и с тем, что в результате этого МКС останется без экипажа, что крайне нежелательно с точки зрения безопасности и нормальной работы станции.

"Мне кажется, что руководство МКС примет решение максимально продлить сроки работы текущего экипажа – русского, немца и американца. Конечно, это не входило в их планы, и справиться с этой задачей будет крайне тяжело, но других вариантов у нас мало", — отмечает Хадфилд, возглавлявший "западную" часть Звездного городка на протяжении пяти лет.

Запасов пищи и воздуха на борту станции, как отметил астронавт, хватит практически на неограниченное время, и жизни экипажа сейчас или в будущем ничего не будет угрожать. Вдобавок, челноки Dragon и Cygnus будут доставлять припасы на борт станции, даже если полеты "Прогрессов" будут прекращены из-за аварии при запуске "Союза МС-10".

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла авария носителя. На борту "Союза МС-10" члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы. По данным пресс-службы Центрального военного округа, капсула с космонавтами находится в 25 километрах от Жезказгана.

Спасатели успешно локализовали точку приземления капсулы с космонавтами и эвакуировали экипаж "Союза МС-10". Их жизни ничего не угрожает, и сейчас Овчинин и Хейг ожидают возвращения в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке.



