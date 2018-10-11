"Роскосмос" опубликовал видео с космонавтами с аварийного "Союза"

Капсула с членами основного экипажа МКС-57/58 космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом после аварийной посадки в степи Казахстана. 11 октября 2018

Капсула с членами основного экипажа МКС-57/58 космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом после аварийной посадки в степи Казахстана. 11 октября 2018

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал видео, как выжившие члены экипажа аварийного "Союза МС-10" отправляются на Байконур на самолете Ту-134.

"Основной и дублирующий экипажи корабля "Союз МС-10" направляются на Байконур из города Жезказган", — сообщает пресс-служба госкорпорации в Twitter.

Основной и дублирующий экипажи корабля #СоюзМС10 направляются на Байконур из города Жезказган pic.twitter.com/qxRGNfMal0 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 11 октября 2018 г.

​В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия "Роскосмоса".

До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".