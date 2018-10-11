"Роскосмос" опубликовал видео с космонавтами с аварийного "Союза"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал видео, как выжившие члены экипажа аварийного "Союза МС-10" отправляются на Байконур на самолете Ту-134.
"Основной и дублирующий экипажи корабля "Союз МС-10" направляются на Байконур из города Жезказган", — сообщает пресс-служба госкорпорации в Twitter.
Основной и дублирующий экипажи корабля #СоюзМС10 направляются на Байконур из города Жезказган pic.twitter.com/qxRGNfMal0— РОСКОСМОС (@roscosmos) 11 октября 2018 г.
В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.
До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".