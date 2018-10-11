В ФМБА рассказали о состоянии экипажа аварийного "Союза"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Состояние обоих космонавтов с аварийного "Союза" хорошее, пульс и давление в норме, медикаментозного лечения не потребуется, для дальнейшего наблюдения космонавты будут доставлены в ЦМСЧ 1 ФМБА России на Байконуре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.
"Для дальнейшего наблюдения космонавты будут доставлены в ЦМСЧ 1 ФМБА России на Байконуре (Центральная медико-санитарная часть № 1 — ред.)", — добавил собеседник агентства.
Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла авария носителя. На борту "Союза МС-10" члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.