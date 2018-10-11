Комиссии будет трудно установить причины аварии "Союза", считает источник

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Аварийной комиссии будет трудно установить причины произошедшего с ракетой "Союз", поскольку ступени после падения критически повреждены, заявил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Установить точные причины произошедшего аварийной комиссии будет трудно. Ступени ракеты либо сгорели, либо настолько повреждены, что по материальной части определить причины будет практически невозможно. Вся надежда только на телеметрическую информацию, которая поступала с ракеты во время полета на наземные пункты", — сказал собеседник агентства.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла "авария носителя". На борту "Союза МС-10" были члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.