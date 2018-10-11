Источник назвал вероятную причину аварии "Союза"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Причиной аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ", которая должна была вывести экипаж корабля "Союз МС-10" на орбиту, могло стать несрабатывание пиропатрона разведения блока первой ступени от второй, следует из предварительных данных телеметрии, полученной наземными службами, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Когда ракета стартует, четыре блока первой и центральный блок второй ступени работают параллельно. Или пиропатрон не сработал, который должен был откинуть боковой блок в сторону, либо что-то произошло с "зацеплением", которое находится в верхней части бокового блока ступени. "Зацепление" — штырь, который входит в специальный "карман" на центральном блоке. Это механическая система. Срабатывают пиропатроны — чтобы развести блоки, "зацепление" выходит из "кармана", и остатки газов из двигателей ракеты и пиропатронов отталкивают боковые блоки. Один из блоков не отошел. Он пошел назад и в полете ударил по второй ступени. Начались резкие перегрузки, и автоматика отключила двигатели второй ступени", — сказал собеседник агентства.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Авария ракеты "Союз": кадры старта экипажа миссии МКС-57/58

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла "авария носителя". На борту "Союза МС-10" были члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. По данным пресс-службы Центрального военного округа, капсула с космонавтами находится в 25 километрах от Жезказгана. По информации НАСА, Овчинин и Хейг вертолетом отправлены на Байконур после успешной аварийной посадки.