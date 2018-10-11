Источник назвал вероятную причину аварии "Союза"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Причиной аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ", которая должна была вывести экипаж корабля "Союз МС-10" на орбиту, могло стать несрабатывание пиропатрона разведения блока первой ступени от второй, следует из предварительных данных телеметрии, полученной наземными службами, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Когда ракета стартует, четыре блока первой и центральный блок второй ступени работают параллельно. Или пиропатрон не сработал, который должен был откинуть боковой блок в сторону, либо что-то произошло с "зацеплением", которое находится в верхней части бокового блока ступени. "Зацепление" — штырь, который входит в специальный "карман" на центральном блоке. Это механическая система. Срабатывают пиропатроны — чтобы развести блоки, "зацепление" выходит из "кармана", и остатки газов из двигателей ракеты и пиропатронов отталкивают боковые блоки. Один из блоков не отошел. Он пошел назад и в полете ударил по второй ступени. Начались резкие перегрузки, и автоматика отключила двигатели второй ступени", — сказал собеседник агентства.