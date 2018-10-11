"Роскосмос" опубликовал фото спасенных из аварийного "Союза" космонавтов

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал в Twitter три фотографии с российским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом, спасенными из аварийного "Союза".
На опубликованных фото Овчинину и Хейгу измеряют давление.
"Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг сейчас находятся в Жезказгане и проходят обследование перед вылетом. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин принял решение о транспортировке космонавтов на Байконур", — говорится в сообщении к фотографиям.
#СоюзМС10: космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт @NASA Ник Хейг сейчас находятся в Жезказгане и проходят обследование перед вылетом.— РОСКОСМОС (@roscosmos) 11 октября 2018 г.
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин (@Rogozin) принял решение о транспортировке космонавтов на Байконур. pic.twitter.com/b1IzKZZI8O