Источник сообщил об отмене обследования экипажем "дыры" в "Союзе"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Выход российских космонавтов в космос для обследования "дыры" в "Союзе", а также два американских выхода отменены из-за ЧП с новым экипажем, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла "авария носителя". На борту "Союза МС-10" были члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.

В нынешний состав экипажа МКС входят российский космонавт Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства немец Александер Герст и американка Серина Ауньен.

"Хейг с Герстом должны были выйти в космос для замены батарей. Планировалось также два американских выхода в открытый космос. В середине октября планировался выход российских космонавтов для обследования "дыры" в "Союзе", но они отменены из-за аварии", — сказал собеседник агентства.

Тридцатого августа экипаж обнаружил в обшивке корабля "Союз МС-09" (пристыковался к МКС 8 июня) отверстие, через которое уходил воздух, космонавты успешно его загерметизировали.