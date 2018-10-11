МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пилотируемые пуски временно будут прекращены из-за ситуации с ракетой-носителем "Союз", заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

"Естественно, в такой ситуации пуски прекращаются до разбора всей ситуации для того, чтобы обеспечить безопасность", — сказал Борисов, имея в виду пилотируемые пуски.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла авария носителя. На борту "Союза МС-10" находились члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы. По данным пресс-службы Центрального военного округа, капсула с космонавтами находится в 25 километрах от Жезказгана.