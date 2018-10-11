Аварию "Союза" тщательно расследуют, заверили в НАСА

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. НАСА заверяет, что инцидент с "Союзом" будет тщательно расследован, говорится в заявлении американского космического агентства.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла "авария носителя". На борту "Союза МС-10" были члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.

"Администратор НАСА Джим Брайденстайн и команда НАСА внимательно следят за ситуацией. НАСА тесно работает с "Роскосмосом", чтобы обеспечить безопасное возвращение экипажа. Будет проведено подробное расследование причин инцидента", — говорится в заявлении.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов ранее заявил, что Россия не будет скрывать от США причины аварии "Союза" и доведет до американской стороны всю необходимую информацию.