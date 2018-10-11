Глава НАСА пообещал провести "тщательное расследование" аварии на "Союзе"

Глава NASA Джим Брайденстайн перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на космодроме Байконур. 11 октября 2018

Глава NASA Джим Брайденстайн перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на космодроме Байконур. 11 октября 2018

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Джим Брайденстайн, глава НАСА, заявил о том, что жизни экипажа "Союза МС-10" ничто не угрожает, и пообещал провести "тщательное расследование" инцидента с аварией на ракете-носителе "Союз-ФГ".

"Астронавт Ник Хейг и российский космонавт Алексей Овчинин находятся в хорошем состоянии после неудачного запуска. Сейчас они будут отправлены в Звездный городок в Москве. Я рад, что все живы и никто не пострадал в результате этого инцидента. Мы планируем провести тщательное расследование аварии в самое ближайшее время", — отметил американский чиновник.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла авария носителя. На борту "Союза МС-10" члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы. По данным пресс-службы Центрального военного округа, капсула с космонавтами находится в 25 километрах от Жезказгана.

По словам Брайденстайна, спасатели успешно локализовали точку приземления капсулы с космонавтами и эвакуировали экипаж "Союза МС-10". Их жизни ничего не угрожает, и сейчас они ожидают возвращения в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке.



