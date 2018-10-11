Руководство РКЦ "Прогресс", где произвели "Союз-ФГ", находится на Байконуре

САМАРА, 11 окт — РИА Новости. Руководство самарского РКЦ "Прогресс", где произвели "Союз-ФГ", находится на космодроме Байконур, сообщила РИА Новости представитель предприятия.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла "авария носителя". На борту "Союза МС-10" находились члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы. Источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что комиссия Роскосмоса проведет проверку самарского РКЦ "Прогресс", где произвели "Союз-ФГ".

"Комментарии будет давать Роскосмос. Это их прерогатива. У нас здесь никаких комментариев не будет, тем более все руководители находятся на Байконуре", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что руководство РКЦ "Прогресс" всегда присутствует на пилотируемых пусках.