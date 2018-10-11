НАСА подтвердила, что космонавты с "Союза" вернутся в Звездный городок

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. НАСА подтверждает, что космонавты вернутся в Звездный городок под Москвой после инцидента при запуске "Союза", говорится в заявлении американского космического агентства.

"Их перевезут в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина в Звездном городке под Москвой", — отмечается в заявлении.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла "авария носителя". На борту "Союза МС-10" были члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.