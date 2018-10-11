Авария при запуске "Союза" к МКС может быть признана страховым случаем

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Авария носителя, произошедшая в четверг при запуске "Союза МС-10" с новым экипажем к МКС, может быть признана страховым случаем, следует из материалов на портале госзакупок.

Риски при запуске ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" и стыковки его с МКС были застрахованы в страховой компании "Согласие".

В материалах на портале сказано, что страховая сумма составляет 4,65 миллиарда рублей. Цена договора, предложенная победителем процедуры закупки СК "Согласие", составила 143,3 миллиона рублей.

Страховыми случаями, согласно документам, являются полная гибель ракеты космического назначения и прерванное зажигание. При этом под полной гибелью понимается невыведение космического аппарата на заданную орбиту; полное разрушение или утрата космического аппарата, ракеты-носителя; невозможность стыковки корабля с МКС по техническим причинам или открытия люка стыковочного агрегата уже после стыковки. Также сюда относится ситуация, при которой не произошло отделение корабля от ракеты-носителя.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла "авария носителя". Об этом объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте Роскосмоса. На борту "Союза МС-10" члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.