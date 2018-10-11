МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Происшествие с кораблем "Союз МС-10" подтвердило работоспособность аварийной системы спасения, сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Ситуация, конечно, неприятная, но, как вы знаете, в истории космонавтики уже были такие случаи. С другой стороны, подтверждена работоспособность аварийной системы спасения, что очень важно", — сказал Борисов.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла авария носителя. На борту "Союза МС-10" члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы. По данным пресс-службы Центрального военного округа, капсула с космонавтами находится в 25 километрах от Жезказгана.