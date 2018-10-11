Россия доведет до США всю информацию по аварии "Союза", заявил Борисов

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Россия доведет до американской стороны всю необходимую информацию по аварии "Союза", заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Мы доведем до них (американской стороны – ред.) всю необходимую информацию, которая привела к аварии", — сказал Борисов.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла авария носителя. На борту "Союза МС-10" члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы. По данным пресс-службы Центрального военного округа, капсула с космонавтами находится в 25 километрах от Жезказгана.